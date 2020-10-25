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Дата распечатки: 25.10.2020 20:02
 
25.10.2020 19:38 Политика, Общество

Правозащитники сообщают о более чем 100 задержанных во время сегодняшних протестов

Минск, 25 октября. К 19.35 правозащитники установили имена 117 задержанных во время сегодняшних акций протеста. Около 30 человек задержано в Минске, остальные — в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Жабинке, Жодино, Лиде, Ляховичах, Новополоцке, Пинске, Речице.

Среди задержанных — фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев из газеты "Новы час" и Святослав Зоркий из "Комсомольской правды" в Белоруссии" (по информации Белорусской ассоциации журналистов, отпущены из УВД Октябрьского района Минска после составления протоколов, техника не изымалась), витебские журналисты Дмитрий Казакевич ("Белсат"), Павел Вур ("Спутник") и Алесь Пилецкий ("Народная Воля").

Задержан также известный общественный активист Дмитрий Дашкевич, сообщила его супруга в соцсетях.

В Гомеле был задержан и впоследствии освобожден 21-летний сын гомельских журналистов Олег Германович, который шел на встречу с друзьями.

БелаПАН.

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