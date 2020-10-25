Количество задержанных на акциях протеста превысило 220

Минск, 25 октября. К 22.25 количество установленных правозащитниками задержанных на сегодняшних акциях протеста достигло 224.

Около 90 человек задержано в Минске, остальные — в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, Борисове, Волковыске, Жабинке, Жодино, Лиде, Ляховичах, Новополоцке, Пинске, Полоцке, Пружанах, Речице.

Среди задержанных — фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев из газеты "Новы час" и Святослав Зоркий из "Комсомольской правды" в Белоруссии" (по информации Белорусской ассоциации журналистов, отпущены из УВД Октябрьского района Минска после составления протоколов, техника не изымалась), витебские журналисты Дмитрий Казакевич ("Белсат"), Павел Вур ("Спутник") и Алесь Пилецкий (tut.by/"Народная Воля").

Вур и Пилецкий освобождены. Пилецкий сообщил tut.by, что задержание произошло в 17 часов, когда он шел домой по Московскому проспекту. "Сотрудники ОМОН вели себя довольно жестко, в какой-то момент применили удушающий прием, вывернули мне руки — хотели забрать телефон. Подхватили за руки и ноги, понесли в машину. Там кинули на пол, коленом наступили на горло. Мне сейчас больно глотать, еще, кажется, поврежден зуб. В РОВД потребовали, чтобы я удалил фотографии", — сказал журналист.

Задержан также известный общественный активист Дмитрий Дашкевич, сообщила его супруга в соцсетях.

В Гомеле был задержан и впоследствии освобожден 21-летний сын гомельских журналистов Олег Германович, который шел на встречу с друзьями.