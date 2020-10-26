Лукашенко — Ван дер Беллену: В сегодняшних непростых условиях мы не должны допустить, чтобы все достигнутое было утрачено

Минск, 26 октября. Александр Лукашенко поздравил с Национальным днем Австрийской Республики федерального президента этой страны Александера Ван дер Беллена.

"Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних связей и рассчитывает на более результативное взаимодействие в целях поддержания диалога с Европейским союзом", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, "конструктивный и искренний характер переговоров, которые состоялись во время официального визита на высшем уровне в Вену, в очередной раз подтвердил наличие большого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества двух государств".

"Мы всегда очень ответственно подходили к исполнению достигнутых договоренностей. Свидетельством этого является установленный в Тростенце мемориал, различные инвестиционные проекты, многолетние гуманитарные связи и контакты между белорусами и австрийцами", — считает Лукашенко.

"В сегодняшних непростых условиях мы не должны допустить, чтобы все достигнутое было утрачено", — заявил он.

Ранее Ван дер Беллен заявлял, что ситуация в Беларуси может быть разрешена только путем диалога, без применения силы. "Очень надеюсь, что нынешнее правительство в Беларуси воспримет всерьез предупреждения истории, что иное поведение может повлечь за собой неконтролируемые процессы", — заявил он 15 сентября в Вене по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

При этом Ван дер Беллен отметил, что не сожалеет о приглашении Лукашенко посетить Австрию (визит состоялся в ноябре 2019 года). Президент подчеркнул, что тот визит возник не вдруг, а стал следствием визита австрийского руководства в Малый Тростенец, где в годы Второй мировой войны находился лагерь смерти (в марте 2019 года приезжал канцлер Себастьян Курц, в июне 2018 года — сам Ван дер Беллен). Тогда белорусская сторона продемонстрировала готовность к тесному сотрудничеству, отметил федеральный президент. Кроме того, по его словам, визит имел экономическую подоплеку. "До нас было донесено желание крупной стороны пригласить Лукашенко в Вену", — заявил Ван дер Беллен, не вдаваясь в подробности.