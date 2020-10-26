В Совмине заявляют, что все предприятия работают в штатном режиме

Минск, 26 октября. "По состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме", — сообщила в "Фейсбуке" пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева. "Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы", — добавила она.



Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — "Гродно Азот", МТЗ, МАЗ, МЗКТ, "Интеграл" и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают.



26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультиматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш "Народный ультиматум" в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками. В столице против мирных демонстрантов применили светошумовые гранаты и резиновые пули.