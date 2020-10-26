Первый день объявленной общенациональной забастовки сопровождается массовыми задержаниями

Минск, 26 октября. Сегодня в разных городах Беларуси силовики задерживают людей. По состоянию на 12.05 в списке правозащитного центра "Весна" было уже около 70 фамилий задержанных в Борисове, Бресте, Гродно, Минске, Могилеве, Новополоцке.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш "Народный ультиматум" в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками. В столице против мирных демонстрантов применили светошумовые гранаты и резиновые пули.

Сегодня с утра с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий "Гродно Азот", МТЗ, МАЗ, МЗКТ, "Интеграл" и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают.

Между тем, в правительстве опровергают информацию о забастовке. Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в "Фейсбуке", что "по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме". "Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы", — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов. На этот час известно об участии в забастовке студентов Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного медицинского университета, Белорусского национального технического университета, Белоруской государственной академии искусств, Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского государственного технологического университета и других.

В студенческих телеграм-каналах появляются видео и фото с акций солидарности студентов с белорусами, поддержавшими всеобщую забастовку. Студенты собираются в холлах, актовых залах, коридорах, во внутренних дворах своих вузов, выстаиваются в цепи возле входов в университеты. Они аплодируют, скандируют "Забастовка!", "Далучайся!", "Жыве Беларусь!", "Пока мы едины, мы непобедимы!" и другие лозунги.