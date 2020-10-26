26.10.2020 14:06 Политика, Общество
Число участников акции пенсионеров стремительно растет
Минск, 26 октября. Число участников акции протеста пенсионеров, которые собираются у Красного костела в Минске, стремительно растет. Сюда активно подходят люди, в том числе студенты, которых разогнал ОМОН возле зданий юридического и химического факультетов БГУ.
Как сообщает корреспондент БелаПАН, буквально за 10 минут число участников выросло до примерно тысячи.
Это уже четвертый по счету марш пенсионеров, который последний месяц проходит по понедельникам.