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Дата распечатки: 26.10.2020 14:21
 
26.10.2020 14:06 Политика, Общество

Число участников акции пенсионеров стремительно растет

Минск, 26 октября. Число участников акции протеста пенсионеров, которые собираются у Красного костела в Минске, стремительно растет. Сюда активно подходят люди, в том числе студенты, которых разогнал ОМОН возле зданий юридического и химического факультетов БГУ.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, буквально за 10 минут число участников выросло до примерно тысячи.

Это уже четвертый по счету марш пенсионеров, который последний месяц проходит по понедельникам.

 

Татьяна Бубликова, БелаПАН.

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