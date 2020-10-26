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Дата распечатки: 26.10.2020 15:04
 
26.10.2020 14:29 Политика, Общество

Возле здания КГБ участники марша пенсионеров замедлили ход, скандируют протестные лозунги

Минск, 26 октября. Возле здания КГБ колонна участников марша пенсионеров, в которой теперь насчитывается несколько тысяч человек, замедлила ход.

Демонстранты скандируют "Трибунал!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Уходи!", "Выпускай!", "Караева под суд!". Они держат плакаты с надписями "Нет тюрьме, да — свободной стране", "Свобода сильнее страха".

С правой стороны проспекта Независимости к основному шествию, которое идет по левой стороне, присоединяются люди — не пенсионеры.

На пересечении проспекта с улицей Комсомольской поставили регулировщика.

Сигналы машин на проспекте Независимости, которые поддерживают демонстрацию, превратились в сплошной гул.

Татьяна Бубликова, БелаПАН.

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