Возле здания КГБ участники марша пенсионеров замедлили ход, скандируют протестные лозунги

Минск, 26 октября. Возле здания КГБ колонна участников марша пенсионеров, в которой теперь насчитывается несколько тысяч человек, замедлила ход.

Демонстранты скандируют "Трибунал!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!", "Уходи!", "Выпускай!", "Караева под суд!". Они держат плакаты с надписями "Нет тюрьме, да — свободной стране", "Свобода сильнее страха".

С правой стороны проспекта Независимости к основному шествию, которое идет по левой стороне, присоединяются люди — не пенсионеры.

На пересечении проспекта с улицей Комсомольской поставили регулировщика.

Сигналы машин на проспекте Независимости, которые поддерживают демонстрацию, превратились в сплошной гул.