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Дата распечатки: 26.10.2020 15:05
 
26.10.2020 14:51 Политика, Общество

К маршу пенсионеров активно присоединяются люди разных возрастов

Минск, 26 октября. Дойдя до Октябрьской площади, голова колонны марша пенсионеров остановилась, чтобы подождать остальных участников.

По ходу движения к демонстрантам присоединялись прохожие, и сейчас акцию можно назвать маршем пенсионеров лишь условно — в ней участвуют люди разных возрастов. Подсчитать их число сложно, но это тысячи человек. Демонстранты не обращают внимания на предупреждения милиции о незаконном характере акции. 

У Дома офицеров стоят автозаки.

Татьяна Бубликова, БелаПАН.

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