К маршу пенсионеров активно присоединяются люди разных возрастов

Минск, 26 октября. Дойдя до Октябрьской площади, голова колонны марша пенсионеров остановилась, чтобы подождать остальных участников.



По ходу движения к демонстрантам присоединялись прохожие, и сейчас акцию можно назвать маршем пенсионеров лишь условно — в ней участвуют люди разных возрастов. Подсчитать их число сложно, но это тысячи человек. Демонстранты не обращают внимания на предупреждения милиции о незаконном характере акции.



У Дома офицеров стоят автозаки.