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Дата распечатки: 26.10.2020 15:53
 
26.10.2020 15:29 Политика, Общество

Движение транспорта по проспекту Независимости, где проходит марш пенсионеров, ограничено

Минск, 26 октября. Движение по проспекту Независимости, где проходит марш пенсионеров, ограничено — ходит преимущественно общественный транспорт.

На площади Победы колонну участников марша встретили сотрудники милиции с громкоговорителями. Они призвали демонстрантов не выходить на проезжую часть.

Участники марша несут плакаты с надписями: "Я не хочу, чтобы мои дети уезжали", "Требуем прекратить геноцид белорусского народа", "Забастовка! Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?".

Работники кофейни "Кофе и вино" предлагают демонстрантам воду.

Колонна приближается к площади Якуба Коласа.

Татьяна Бубликова, БелаПАН.

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