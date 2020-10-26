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Дата распечатки: 26.10.2020 18:59
 
26.10.2020 18:29 Политика, Общество

Около 100 человек идут от площади Независимости в сторону ГУМа

Минск, 26 октября. Около 100 человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа. Днем по этому же маршруту началось шествие пенсионеров, которые вместе со студентами дошли до площади Якубка Коласа.

Возле Красного костела и вдоль проспекта Независимости со стороны площади выставлено оцепление силовиков, которые загородили турникетами проход возле гостиницы "Минск". Кроме того, перекрыт расположенный рядом подземный подземный переход. Идущих с площади граждан через него пропускают, идущих на площадь разворачивают.

Ранее в соцсетях анонсировалась вечерняя акция в поддержку начавшейся сегодня национальной забастовки.

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

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