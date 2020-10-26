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Дата распечатки: 26.10.2020 19:38
 
26.10.2020 18:59 Политика, Общество

Возле перекреста проспекта Независимости и улицы Ленина произошли задержания

Минск, 26 октября. Возле перекрестка проспекта Независимости и улицы Ленина силовики задержали несколько человек, которые шли с площади Независимости к Октябрьской площади. Расположенный рядом ГУМ закрылся.

ГАИ перекрыла проспект в этом районе для личного автотранспорта, общественный пропускают.

Силовики продолжают выставлять турникеты по периметру площади Независимости. На улице Советской возле Министерства образования стоят их желтые автобусы.

Участники акции в поддержку национальной забастовки дошли до Октябрьской площади.

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

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