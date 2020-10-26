МВД ищет поджигателей покрышек в Минске, КГБ расценивает действия протестующих как акт терроризма

Минск, 26 октября. МВД проводит проверку по фактам поджога покрышек в различных районах Минска, устанавливаются зачинщики беспорядков, сообщил телеканал "Беларусь 1".



"Первый очаг возгорания был зафиксирован на улице Кальварийской. Неизвестные разбросали покрышки на проезжей части, облили их горючей жидкостью и подожгли. Сегодня утром горящая резина была обнаружена и на МКАД. В последующем в различных частях столицы: Илимская-Байкальская, Казинца Ландера, на кольцевой в районе Лошицы. В то же время дорожная милиция нашла еще несколько схронов с покрышками, которые были подготовлены для поджога и блокировки дорог", — сообщил телеканал.



В свою очередь государственное агентство БелТА распространило заявление начальника отдела следственного управления КГБ Константина Бычека, который заявил, что "экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма".



"В последние дни в Беларуси участились случаи экстремистских проявлений со стороны протестно настроенных лиц. Так, во время несанкционированной акции, состоявшейся 25 октября в Минске, радикально настроенные граждане предприняли попытку захвата здания Центрального РУВД. После пресечения сотрудниками правоохранительных органов противоправных действий агрессивно настроенные граждане направились в спальные районы города, где продолжили грубо нарушать общественный порядок, поставив под угрозу безопасность и спокойствие людей", — утверждает Бычек.



Ночью 25 октября, по его словам, в Гомеле под древком бело-красно-белого флага, обнаружена мина-ловушка, которая должна была сработать при попытке его извлечения. Были предприняты две попытки поджечь торговые киоски с использованием бутылок с зажигательной смесью.



"Утром 26 октября на различных участках железной дороги установлено пять случаев умышленного замыкания цепи, что повлекло сбои в работе программного обеспечения и привело бы к многочисленным человеческим жертвам, техногенным катастрофам, крупному материальному ущербу, если бы эти действия не были пресечены", — передает информагентство со ссылкой на Бычека.



"Эти действия спланированы и реализованы организованными преступными группами, преследующими цель дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, устрашения населения, насильственного изменения существующего конституционного строя, — заявил Бычек. — Такие действия, сопряженные с совершением взрывов, поджогов, иных деяний, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий, в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, квалифицируются как акт терроризма".