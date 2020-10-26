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Дата распечатки: 26.10.2020 20:30
 
26.10.2020 19:38 Политика, Общество

Протестующие дошли до площади Якуба Коласа

Минск, 26 октября. В центре Минска продолжается акция в поддержку общенациональной забастовки. Ее участники дошли до площади Якуба Коласа, где выстроились в цепь.

Ранее произошли задержания возле "Макдональдса" у пересечения проспекта Независимости и улицы Ленина, а также на Октябрьской площади и в подземном переходе станции метро "Октябрьская" со стороны Дома офицеров.

Очевидец сообщил БелаПАН, что возле "Макдональдса" один из силовиков "советовался" с другим, указывая на парня: "Может, этого возьмем?"

На площади Независимости силовики начали убирать турникеты.

 

 

БелаПАН.

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