Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/26/ru_1065394/
Дата распечатки: 26.10.2020 21:09
 
26.10.2020 20:30 Политика, Общество

Возле филармонии силовики разогнали протестующих, закрыта станция метро "Площадь Якуба Коласа"

Минск, 26 октября. Силовики вновь приехали на площадь Якуба Коласа в Минске, где к 20 часам собралось около 100 протестующих, в основном возле филармонии.

Собравшиеся побежали за филармонию вверх по бульвару Мулявина. За ними по встречной полосе поехали три микроавтобуса в сопровождении автомобиля ГАИ со включенным проблесковым маячком.

Со стороны улицы Якуба Коласа приехал автозак, из которого выгрузились силовики в обмундировании.

Метрополитен сообщил о закрытии в 20.21 станции "Площадь Якуба Коласа".

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Понедельник, 26 Октябрь 2020, 21:09
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239