Возле филармонии силовики разогнали протестующих, закрыта станция метро "Площадь Якуба Коласа"
Минск, 26 октября. Силовики вновь приехали на площадь Якуба Коласа в Минске, где к 20 часам собралось около 100 протестующих, в основном возле филармонии.
Собравшиеся побежали за филармонию вверх по бульвару Мулявина. За ними по встречной полосе поехали три микроавтобуса в сопровождении автомобиля ГАИ со включенным проблесковым маячком.
Со стороны улицы Якуба Коласа приехал автозак, из которого выгрузились силовики в обмундировании.
Метрополитен сообщил о закрытии в 20.21 станции "Площадь Якуба Коласа".