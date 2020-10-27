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Дата распечатки: 27.10.2020 13:13
 
27.10.2020 12:18 Фото

Из Московского РУВД отпустили всех задержанных утром сотрудников РНПЦ "Кардиология"

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Из Московского РУВД Минска отпустили всех задержанных утром 27 октября сотрудников РНПЦ "Кардиология".

Фото Ольги Шукайло, БелаПАН.

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