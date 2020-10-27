Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/27/media_vecher2610_fot/
Дата распечатки: 27.10.2020 10:50
 
27.10.2020 10:02 Фото

В центре Минска состоялась акция в поддержку общенациональной забастовки

    Посмотреть Посмотреть

Вечером 26 октября в центре Минска состоялась акция в поддержку общенациональной забастовки.

Фото Андрея Шавлюго, Максима Лаврецкого, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Вторник, 27 Октябрь 2020, 10:50
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239