27.10.2020 10:02 Фото
В центре Минска состоялась акция в поддержку общенациональной забастовки
Вечером 26 октября в центре Минска состоялась акция в поддержку общенациональной забастовки.
Вечером 26 октября в центре Минска состоялась акция в поддержку общенациональной забастовки.
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