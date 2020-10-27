Спецдокладчик ООН требует от властей Беларуси прекратить репрессии против народа

Минск, 27 октября. Белорусские власти должны прекратить репрессии против собственного народа, заявила спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марен.

26 октября в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН она представила доклад по Беларуси.



Как сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Associated Press, Марен отметила, что в августе—сентябре власти задержали не менее 20 тысяч человек, сотни граждан подверглись избиениям, запугиваниям, пыткам или жестокому обращению во время содержания под стражей. В отношении участников акций протеста возбуждено более 400 уголовных дел.

Спецдокладчик призвала белорусские власти освободить всех, кто до сих пор находится под стражей "за осуществление права на мирные собрания и выражение мнения", и позволить "тем, кто был вынужден покинуть страну, благополучно вернуться", чтобы можно было провести диалог со всеми представителями гражданского общества "для совместного преодоления возникшего политического кризиса".

Призыв Марен поддержали 52 страны, в том числе США, Канада, Япония, Либерия, Южная Корея, Бразилия, Чили, Австралия, Новая Зеландия и страны — члены ЕС.

В заявлении, которое они подписали, говорится о поддержке "демократических стремлений белорусского народа выбирать собственный путь через свободные и честные выборы" и осуждаются "репрессии белорусских властей против мирных демонстрантов".

"Белорусский народ сказал свое слово, и мы поддерживаем его призывы к неограниченному диалогу, свободным и честным выборам, привлечению к ответственности за нарушения прав человека и злоупотребления, а также к освобождению всех произвольно задержанных", — говорится в заявлении.

Как сообщал БелаПАН, в докладе, который Марен подготовила для Генассамблеи ООН, содержится информация, полученная спецдокладчиком до 15 июня 2020 года.

"В настоящем докладе специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марен сосредоточивает внимание на вопросах отправления правосудия, в частности правосудия в отношении несовершеннолетних, и судебного преследования правозащитников, журналистов и других членов гражданского общества в Беларуси", — говорится в сопроводительной записке к документу.

Спецдокладчик подвергла критике судебную систему в Беларуси. "Процедуры, регламентирующие назначение, пребывание в должности и смещение судей, подрывают концепцию независимости судебной власти и ставят под сомнение реальность разделения властей и верховенства права. Независимость судебных органов имеет важнейшее значение для демократии, а также для поощрения и защиты прав человека", — говорится в докладе.

Марен обеспокоена тем, что "чрезмерный контроль со стороны исполнительной власти подрывает независимость и добросовестность сотрудников прокуратуры".

Вызывают также обеспокоенность спецдокладчика вопросы независимости и беспристрастности профессиональных юристов. "Необходимо поддерживать свободу адвокатов от вмешательства со стороны правительства, в том числе путем создания условий для учреждения подлинно независимой коллегии адвокатов и обеспечения того, чтобы адвокаты, в том числе защищающие правозащитников, имели возможность беспрепятственно выполнять свою работу и пользовались свободой выражения мнений, не опасаясь возмездия или преследования со стороны властей", — отмечается в докладе.

Марен выражает обеспокоенность и по поводу законодательства в отношении несовершеннолетних правонарушителей в Беларуси, в частности "молодых людей, осужденных за не имеющие отношения к насилию преступления, связанные с наркотиками, по статье 328 Уголовного кодекса". "Несмотря на позитивные аспекты законов об амнистии, которые были подписаны в июле 2019 года и мае 2020 года и заслуживают высокой оценки, некоторые несовершеннолетние по-прежнему отбывают наказание по серьезным обвинениям", — говорится в документе.

В докладе содержится ряд рекомендаций для правительства Беларуси. В частности, спецдокладчик рекомендует создать независимый судебный совет для беспристрастного отбора, продвижения по службе и применения мер дисциплинарного воздействия в отношении судей, а также обеспечить гарантии пребывания судей в должности, что необходимо для того, чтобы они могли выполнять свои обязанности независимо, без какого-либо неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз или вмешательства.

Адвокаты должны иметь возможность выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства, не подвергаясь судебным, административным, экономическим или другим санкциям за любые действия, предпринятые в соответствии с международно признанными профессиональными обязанностями, стандартами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций, говорится в докладе.

Правительству рекомендуется пересмотреть правила и практику лицензирования и контроля адвокатской деятельности, обеспечения полной независимости адвокатских коллегий и адвокатов и их эффективной защиты от любых форм неправомерного вмешательства или возмездия в связи с их профессиональной деятельностью. А также снять любые ограничения на свободу выражения мнений адвокатов и обеспечить условия для того, чтобы адвокаты могли создавать самоуправляемые профессиональные ассоциации, представляющие их интересы.