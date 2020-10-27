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Дата распечатки: 27.10.2020 17:46
 
27.10.2020 17:11 Общество, Политика

Задержаны двое анестезиологов Минской областной больницы

Минск, 27 октября. Задержаны двое анестезиологов Минской областной больницы, сообщает телеграм-канал медицинского сообщества "Белые халаты".

Врачи вышли после работы поддержать коллег из РНПЦ "Кардиология". Анну Сущинскую и Анну Карась неизвестные "забрали прямо возле больницы и увезли в неизвестном направлении", отмечается в сообщении.

Утром 27 октября возле станции метро "Грушевка", на проспекте Дзержинского, в ходе акции солидарности силовики задержали десять сотрудников РНПЦ "Кардиология" и врача 4-й городской клинической больницы. Из-за задержаний было приостановлено выполнение запланированных на вторник операций в кардиоцентре. Все задержанные были доставлены в Московское РУВД, где на них составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии (статья 23.34 КоАП). Около полудня всех медиков отпустили.

БелаПАН.  

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