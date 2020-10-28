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Дата распечатки: 28.10.2020 13:32
 
28.10.2020 12:52 Общество, Политика

Рабочий "Атланта" забрался с бело-красно-белым флагом на заводскую трубу, он требует отставки Лукашенко

Минск, 28 октября. Рабочий минского завода "Атлант" Виктор Манкевич 28 октября забрался на трубу предприятия с бело-красно-белым флагом и требует отставки Александра Лукашенко.

"Я, рабочий завода "Атлант" Манкевич Виктор Анатольевич, признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме, — говорит рабочий в видеообращении. — Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!"

Как сообщает телеканал "Белсат", на территорию завода к трубе, где находится Манкевич, прибыли сотрудники милиции и МЧС.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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