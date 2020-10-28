Министерство культуры и информационной политики Украины организует музыкальный марафон в поддержку белорусов

Минск, 28 октября. По инициативе Министерства культуры и информационной политики Украины 4 ноября в Киеве состоится масштабный музыкальный марафон "Мы вместе!", "посвященный украинскому и белорусскому народам, которые остаются верными своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению к свободе". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятие пройдет на сцене концертного зала Stereo Plaza и будет транслироваться в прямом эфире телеканала М1 (с 20.00).

"Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. Поэтому в лучших европейских традициях объединимся в том, чем живем — музыкой, ибо ничто так не исцеляет, как культура", — отметил министр Александр Ткаченко.

Среди заявленных участников большого концерта — Brutto Nostra, NaviBand, Naka (Беларусь), "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "Друга Ріка", "СКАЙ", "ДахаБраха", Kozak System (Украина). Ведущие вечера — руководители шоу [Камтугеза] на Radio Roks Сергей Кузин (бывший белорусский радиоведущий) и Соня Сотник.