Белорусские власти закрыли въезд через наземные пункты пропуска

Минск, 29 октября. Госпогранкомитет Беларуси подтвердил закрытие сухопутных границ, за исключением границы с Россией.

"В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — говорится в сообщении ГПК.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, "документированных дипломатическими и служебными паспортами"; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует в прежнем режиме.

Из сообщения ГПК непонятно, запрещен въезд только иностранцам или всем, включая белорусских граждан. Ранее в социальных сетях появились многочисленные сообщения от граждан Беларуси о невозможности вернуться домой через наземные пункты пропуска.

О границе сегодня говорил Александр Лукашенко, назначая своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям — госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика и бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди. Конечно, Валерию Павловичу проще, потому что он в свое время занимался границей. Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них есть общий язык. Они вместе работали", — сказал Лукашенко.

По его словам, в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", — заявил Лукашенко.

"Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?" — возмутился он.

Лукашенко отметил, что пограничной тематике уделяется особое внимание и в связи с распространением коронавируса в мире: "Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу [случаев в день]. Слава богу, нет бешеного роста ковид-пневмоний".