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Дата распечатки: 29.10.2020 16:53
 
29.10.2020 16:02 Фото

Акция солидарности с преподавателями и студентами БГУИР

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29 октября в Минске состоялась акция солидарности с преподавателями и студентами БГУИР.

Фото Виолетты Савчиц, БелаПАН.

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