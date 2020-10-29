29.10.2020 16:02 Фото
Акция солидарности с преподавателями и студентами БГУИР
29 октября в Минске состоялась акция солидарности с преподавателями и студентами БГУИР.
29 октября в Минске состоялась акция солидарности с преподавателями и студентами БГУИР.
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