Лукашенко назначил нового министра внутренних дел

Минск, 29 октября. Александр Лукашенко сменил министра внутренних дел, сообщил телеграм-канал "Пул Первого". Фамилия преемника Юрия Караева не называется.

Караев занимал должность министра внутренних дел с 11 июня 2019 года. До него МВД возглавлял Игорь Шуневич.

Справка БелаПАН. Юрий Караев родился 21 июня 1966 года в городе Владикавказ (Северная Осетия). В 1987 году закончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск МВД РФ им. Дзержинского. По распределению попал на службу в Могилев, спустя полгода был переведен в минский полк оперативного назначения МВД СССР. Год назад в интервью журналу "Армия" Караев рассказал, что в тот период провел 22 месяца в командировках на Кавказ: в Ереван, Баку, Степанакерт, Нагорный Карабах, Агдам.

В 1996 году закончил Военную академию имени Фрунзе в Москве, был слушателем факультета Генштаба Военной академии Республики Беларусь. Обладатель крапового берета. Караев был командиром милицейской бригады в Гомеле и милицейского батальона в Бобруйске. Был командиром батальона в армейской части 3214 в то время, когда частью командовал Дмитрий Павличенко (внесен в санкционный список ЕС по подозрению в причастности к громким исчезновениям оппозиционеров в 1990-х годах).

В 2008 году Караев стал командиром минского ОМОНа, затем сменил Павличенко на должности командира 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД. В 2009 году был назначен первым заместителем начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД, в 2012 году — заместителем министра внутренних дел — командующим внутренними войсками.