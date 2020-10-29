Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/29/ru_1065768/
Дата распечатки: 29.10.2020 12:59
 
29.10.2020 12:18 Политика, Общество

Новым министром внутренних дел назначен Иван Кубраков

Минск, 29 октября. Бывший глава столичной милиции Иван Кубраков назначен министром внутренних дел Беларуси, сообщает неофициальный телеграм-канал Александра Лукашенко "Пул Первого".

На этой должности Кубраков сменил Юрия Караева, который возглавлял МВД с 11 июня 2019 года.

Кубраков с 28 марта 2019 года работал начальником главного управления внутренних дел (ГУВД) Минского горисполкома, а ранее, в течение двух лет, возглавлял управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Иван Кубраков включен в санкционные списки США и ЕС как один из ответственных за репрессии и насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси после президентских выборов 2020 года.

Справка БелаПАН. Кубраков родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Беларуси. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году. Работал участковым, затем — старшим участковым инспектором отдела охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел администрации Центрального района Минска, который впоследствии возглавил. Руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Четверг, 29 Октябрь 2020, 12:59
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239