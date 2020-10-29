Новым министром внутренних дел назначен Иван Кубраков

Минск, 29 октября. Бывший глава столичной милиции Иван Кубраков назначен министром внутренних дел Беларуси, сообщает неофициальный телеграм-канал Александра Лукашенко "Пул Первого".

На этой должности Кубраков сменил Юрия Караева, который возглавлял МВД с 11 июня 2019 года.

Кубраков с 28 марта 2019 года работал начальником главного управления внутренних дел (ГУВД) Минского горисполкома, а ранее, в течение двух лет, возглавлял управление внутренних дел Витебского облисполкома.

Иван Кубраков включен в санкционные списки США и ЕС как один из ответственных за репрессии и насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси после президентских выборов 2020 года.



Справка БелаПАН. Кубраков родился 5 мая 1975 года в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области. Окончил Минскую специальную среднюю школу МВД и Академию МВД Беларуси. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году. Работал участковым, затем — старшим участковым инспектором отдела охраны правопорядка и профилактики управления внутренних дел администрации Центрального района Минска, который впоследствии возглавил. Руководил Заславским отделом Минского РУВД. Занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси.