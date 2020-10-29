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Дата распечатки: 29.10.2020 19:08
 
29.10.2020 18:40 Общество, Политика

Белорусские граждане сообщают о невозможности вернуться домой через наземную границу

Минск, 29 октября. Граждане Беларуси массово сообщают в социальных сетях о невозможности вернуться домой через наземную границу.

В частности, на границе с Украиной застрял бывший кандидат в президенты Сергей Черечень, о чем он разместил короткую видеозапись в своем телеграм-канале.

Официальные лица пока недоступны для комментариев.

О границе сегодня говорил Александр Лукашенко, назначая своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям — госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика и бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди. Конечно, Валерию Павловичу проще, потому что он в свое время занимался границей. Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них есть общий язык. Они вместе работали", — сказал Лукашенко.

По его словам, в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", — заявил Лукашенко.

"Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?" — возмутился он.

Лукашенко отметил, что пограничной тематике уделяется особое внимание и в связи с распространением коронавируса в мире: "Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу [случаев в день]. Слава богу, нет бешеного роста ковид-пневмоний".

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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