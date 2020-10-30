30.10.2020 10:38 Видео, Общество
Акция "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах
Сотни человек, в том числе иностранные дипломаты, пришли вечером 29 октября на ежегодную акцию "Ночь расстрелянных поэтов" в урочище Куропаты под Минском.
Сотни человек, в том числе иностранные дипломаты, пришли вечером 29 октября на ежегодную акцию "Ночь расстрелянных поэтов" в урочище Куропаты под Минском.
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