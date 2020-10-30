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Дата распечатки: 30.10.2020 11:55
 
30.10.2020 10:38 Видео, Общество

Акция "Ночь расстрелянных поэтов" в Куропатах

Сотни человек, в том числе иностранные дипломаты, пришли вечером 29 октября на ежегодную акцию "Ночь расстрелянных поэтов" в урочище Куропаты под Минском.

Видео Дениса Жука, Максима Лаврецкого, БелаПАН.

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Пятница, 30 Октябрь 2020, 11:55
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