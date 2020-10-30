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Дата распечатки: 30.10.2020 14:09
 
30.10.2020 13:21 Общество

Возле МГЛУ проходит акция солидарности с отчисленными студентами и уволенными преподавателями

Минск, 30 октября. У входа в Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) на акцию солидарности с отчисленными и уволенными собираются студенты, преподаватели, родители, выпускники вуза.

На данный момент у входа в МГЛУ находятся около двухсот человек. Они держат плакаты и фотографии уволенных преподавателей с надписями "Вы никогда не найдете достойную замену", "Остановите увольнения!", "Остановите отчисления!", "Личное мнение — не повод для увольнения", "А кто нас завтра учить будет?".

Собравшиеся также периодически скандируют: "Сколько стоит совесть?", "Один за всех и все за одного!", "Пока мы едины, мы непобедимы!".

По словам родителей студентов, которые находятся в списках на отчисление (около 15 человек), они пришли сюда, чтобы подписать обращение к новому ректору Наталье Лаптевой с требованием пересмотреть решение руководства в отношении уволенных преподавателей и отчисляемых студентов, а также не допускать впредь давления на профессорско-преподавательский состав за политические взгляды и гражданскую позицию.

Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки.

Аналогичные акции сегодня планируются и возле других столичных вузов.

Ирина Турчина, БелаПАН.

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