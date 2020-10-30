Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/30/ru_1066038/
Дата распечатки: 30.10.2020 16:29
 
30.10.2020 15:51 Политика, Общество

В Минске задержан журналист БелаПАН Павел Добровольский

Минск, 30 октября. Журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского задержали днем 30 октября в Минске.

В 12.36 в редакцию от него поступило сообщение с текстом: "Милиция в масках пришла". В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский доставлен во Фрунзенский РУВД Минска в рамках административного процесса. Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока не известно.

По словам Ганусевич, до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания.

БелаПАН.

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