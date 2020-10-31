В Минске проходит традиционный субботний женский марш

Минск, 31 октября. Около 150 человек участвуют в традиционном субботнем женском марше в Минске.



Участницы акции собрались в сквере возле кинотеатра "Беларусь". За ними наблюдали двое сотрудников милиции в форме. На прилегающих улицах стояли микроавтобусы с силовиками.



В 13.30 женщины отправились колонной по улице Романовская Слобода в сторону Немиги, они скандируют лозунги в поддержку честных выборов, политзаключенных и бастующих.



Сегодняшний женский марш призван показать солидарность с бастующими. "Мы выходим на марш призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует", — говорилось в анонсе акции.



С 26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Эти требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Их поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш "Народный ультиматум" в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками.



Сильное давление оказывается сейчас и на всех, кто присоединился к забастовке, — их увольняют и задерживают.