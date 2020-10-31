Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/31/ru_1066133/
Дата распечатки: 31.10.2020 13:55
 
31.10.2020 13:45 Политика, Общество

В Минске проходит традиционный субботний женский марш

Минск, 31 октября. Около 150 человек участвуют в традиционном субботнем женском марше в Минске.

Участницы акции собрались в сквере возле кинотеатра "Беларусь". За ними наблюдали двое сотрудников милиции в форме. На прилегающих улицах стояли микроавтобусы с силовиками.

В 13.30 женщины отправились колонной по улице Романовская Слобода в сторону Немиги, они скандируют лозунги в поддержку честных выборов, политзаключенных и бастующих.

Сегодняшний женский марш призван показать солидарность с бастующими. "Мы выходим на марш призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует", — говорилось в анонсе акции.  

С 26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Эти требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Их поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш "Народный ультиматум" в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками.

Сильное давление оказывается сейчас и на всех, кто присоединился к забастовке, — их увольняют и задерживают.

Захар Щербаков, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Суббота, 31 Октябрь 2020, 13:55
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239