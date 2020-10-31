Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/10/31/ru_1066136/
Дата распечатки: 31.10.2020 14:33
 
31.10.2020 13:52 Общество, Политика

В столице начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями

Минск, 31 октября. В Минске начался очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями.

Около 40 участников акции выдвинулась от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями.

Демонстранты несут цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями: "Я хожу за внучек, Танечку и Сашеньку", "Інваліды супраць катаванняў", "Наша возьме! Жыве Беларусь!" и другими.

За происходящим наблюдают сотрудники милиции в форме, ведется видеосъемка. В мегафон собравшихся предупреждали о том, что мероприятие несанкционированное.

Сегодняшний марш проходит под девизом "Инвалиды тела против беспредела инвалидов души".

Предыдущий подобный марш прошел 22 октября и длился около двух часов. Его участники прошли от Красного костела до Октябрьской площади.

Ирина Турчина, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Суббота, 31 Октябрь 2020, 14:33
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239