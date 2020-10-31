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Дата распечатки: 31.10.2020 14:33
 
31.10.2020 14:05 Политика, Общество

Участники женского марша и марша людей с (не)ограниченными возможностями объединились в одну колонну

Минск, 31 октября. Участники женского марша и марша людей с (не)ограниченными возможностями объединились в одну колонну. Это произошло на пересечении проспекта Независимости с улицей Володарского.

Участники марша людей с (не)ограниченными возможностями двигались от Красного костела. Женский марш направлялся к проспекту Независимости от кинотеатра "Беларусь" по Романовской Слободе и улице Володарского.

Сейчас в общей колонне около 200 человек. Демонстранты скандируют "Наши дети лучше всех!", "Смотри в окно, а не в телевизор!". Проходя мимо зданий МВД и КГБ, участники акции также скандировали "Трибунал!". 

Демонстрантов сопровождают силовики на микроавтобусах. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в поддержку акции. 

Захар Щербаков, Ирина Турчина, БелаПАН.

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