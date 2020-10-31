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Дата распечатки: 31.10.2020 15:26
 
31.10.2020 14:29 Политика, Общество

Возле ГУМа участники марша людей с (не)ограниченными возможностями прекратили свою акцию, женский марш продолжается 

Минск, 31 октября. На перекрестке проспекта Независимости с улицей Ленина, возле ГУМа, участники марша людей с (не)ограниченными возможностями прекратили свою акцию. 

Женский марш продолжается. В нем также участвует известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб.

Демонстранты дошли до Октябрьской пощади, скандируют "Забастовка!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".

Возле Дома офицеров — скопление микроавтобусов с силовиками.

Захар Щербаков, Ирина Турчина, БелаПАН.

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