Минск, 31 октября. На перекрестке проспекта Независимости с улицей Ленина, возле ГУМа, участники марша людей с (не)ограниченными возможностями прекратили свою акцию.



Женский марш продолжается. В нем также участвует известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб.



Демонстранты дошли до Октябрьской пощади, скандируют "Забастовка!", "Пошел вон, ты и твой ОМОН!".



Возле Дома офицеров — скопление микроавтобусов с силовиками.