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Дата распечатки: 31.10.2020 15:27
 
31.10.2020 15:03 Политика, Общество

В женском марше участвует около 250 человек

Минск, 31 октября. Около 250 участниц женского марша продолжают двигаться колонной по левой стороне проспекта Независимости в Минске. Сейчас они подходят к мосту через Свислочь, приближаясь к площади Победы. 

Демонстранток поддерживают проезжающие мимо автомобилисты. Недалеко от перекрестка проспекта с улицей Янки Купалы сотрудники ГАИ в сопровождении четырех микроавтобусов силовиков остановили водителя, который сигналил участницам марша. Его отвели для разбирательства в машину дорожно-патрульной службы.

В одном из микроавтобусов был замечен командир столичного ОМОН Дмитрий Балаба.

Женщины скандируют "Позор тихарям!", "Позор ОНТ!", "Свободу политзаключенным!".

Захар Щербаков, БелаПАН.

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