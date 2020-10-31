В женском марше участвует около 250 человек

Минск, 31 октября. Около 250 участниц женского марша продолжают двигаться колонной по левой стороне проспекта Независимости в Минске. Сейчас они подходят к мосту через Свислочь, приближаясь к площади Победы.



Демонстранток поддерживают проезжающие мимо автомобилисты. Недалеко от перекрестка проспекта с улицей Янки Купалы сотрудники ГАИ в сопровождении четырех микроавтобусов силовиков остановили водителя, который сигналил участницам марша. Его отвели для разбирательства в машину дорожно-патрульной службы.



В одном из микроавтобусов был замечен командир столичного ОМОН Дмитрий Балаба.



Женщины скандируют "Позор тихарям!", "Позор ОНТ!", "Свободу политзаключенным!".