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Дата распечатки: 31.10.2020 15:27
 
31.10.2020 15:15 Политика, Общество

Недалеко от площади Победы задержан фотограф Виталий Пивоварчик

Минск, 31 октября. На выходе с моста через Свислочь, недалеко от столичной площади Победы, силовики задержали фотографа Виталия Пивоварчика — сотрудника ведущей государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", который освещал женский марш протеста. 

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к Пивоварчику целенаправленно подъехал микроавтобус, из него выбежали силовики и стремительно усадили фотографа внутрь. Стоявших рядом коллег не тронули.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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Суббота, 31 Октябрь 2020, 15:27
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