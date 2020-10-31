Недалеко от площади Победы задержан фотограф Виталий Пивоварчик

Минск, 31 октября. На выходе с моста через Свислочь, недалеко от столичной площади Победы, силовики задержали фотографа Виталия Пивоварчика — сотрудника ведущей государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня", который освещал женский марш протеста.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, к Пивоварчику целенаправленно подъехал микроавтобус, из него выбежали силовики и стремительно усадили фотографа внутрь. Стоявших рядом коллег не тронули.