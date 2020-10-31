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Дата распечатки: 31.10.2020 16:09
 
31.10.2020 15:55 Политика, Общество

На площади Якуба Коласа женский марш завершился и традиционно переформатировался в демарш

Минск, 31 октября. К 15.30 участницы женского марша в Минске дошли до площади Якуба Коласа, где акция завершилась. Протестующие свернули бело-красно-белую атрибутику. 

Часть демонстранток отправились небольшими группами и в одиночку гулять по центру города с цветами. Таким образом, субботний марш традиционно переформатировался в демарш. Учитывая, что сегодня Хеллоуин, некоторые женщины одеты в стиле ведьм — в шляпах и с метлами.

Сегодняшний женский марш проводился в знак солидарности с бастующими. "Мы выходим на марш призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует", — говорилось в анонсе акции.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Эти требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Их поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш "Народный ультиматум" в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками.

Сильное давление оказывается сейчас и на всех, кто присоединился к забастовке, — их увольняют и задерживают.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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