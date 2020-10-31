Белорусские власти закрывают границу на въезд с 1 ноября

Минск, 31 октября. "В целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", белорусские власти с 1 ноября закрывают границу на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных станциях, в речных портах.

Решение принято Советом министров. Госпогранкомитет отмечает, что ограничение не распространяется на:

— иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

— глав и членов официальных делегаций;

— иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;

— водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

— членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

— иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;

— иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;

— иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;

— иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

— иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

— граждан России, следующих транзитом через территорию Беларуси в РФ;

— иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию ЧАЭС, от 20 января 2009 года.

Ограничения не распространяются на лиц, прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт Минск.

Белорусские граждане, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми белорусских граждан, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь из иностранных государств, включенных Минздравом в перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться в самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока.

Не должны находиться в самоизоляции и подлежат пропуску через границу:

— сотрудники белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений в иностранных государствах, имеющих дипломатические и служебные паспорта, а также члены их семей;

— сотрудники Государственной фельдъегерской службы Беларуси, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;

— сотрудники республиканского унитарного предприятия "Специальная связь", осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;

— водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

— члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

— физические лица, прибывшие в Беларусь после нахождения в служебной командировке.

Срок действия запрета на въезд не указан.

Белорусские власти фактически закрыли наземные границы на въезд 29 октября. Исключением была граница с Россией. Некоторое время не пропускали возвращавшихся домой граждан Беларуси.

Александр Лукашенко ранее неоднократно ставил себе в заслугу, что Беларусь, в отличие от соседей, не закрывала свои границы из-за пандемии коронавируса.

В частности 16 марта Лукашенко подверг критике решение России закрыть границу с Беларусью. "Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело", — сказал он на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и Андреем Равковым, занимавшим тогда пост госсекретаря Совета безопасности.

"Я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить, — заявил Лукашенко. — Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это — открывать: я помню, как с Борисом Николаевичем Ельциным и Виктором Степановичем Черномырдиным (царствие им небесное, они, наверное, не представляют, но видят оттуда, что мы творим)… Это все очень непросто. Но мне пришлось этот период в своей жизни пережить, и я лично не хотел бы, чтобы это повторилось. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают".

Лукашенко заявил тогда, что территориально бороться с таким заболеванием, как коронавирус, невозможно: "Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно. Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение — мы проверяем человека, надо на карантин — пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли".