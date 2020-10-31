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Дата распечатки: 31.10.2020 19:59
 
31.10.2020 19:09 Политика, Общество

В ходе сегодняшних акций протеста задержано не менее 17 человек

Минск, 31 октября. Не менее 17 человек задержано в ходе сегодняшних протестов, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Задержания произошли в Минске, Гродно, Витебске и Светлогорске (Гомельская область).

В столице были задержаны участницы женского марша (не менее двух возле парка Горького) и куропатской вахты (три человека).

Был задержан и после проверки документов отпущен фотокорреспондент государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня" Виталий Пивоварчик.

БелаПАН.

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