В ходе сегодняшних акций протеста задержано не менее 17 человек

Минск, 31 октября. Не менее 17 человек задержано в ходе сегодняшних протестов, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Задержания произошли в Минске, Гродно, Витебске и Светлогорске (Гомельская область).

В столице были задержаны участницы женского марша (не менее двух возле парка Горького) и куропатской вахты (три человека).

Был задержан и после проверки документов отпущен фотокорреспондент государственной газеты "СБ. Беларусь сегодня" Виталий Пивоварчик.