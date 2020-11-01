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Дата распечатки: 01.11.2020 13:25
 
01.11.2020 13:09 Фото

В Минске прошли женский марш и марш людей с (не)ограниченными возможностями

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31 октября в Минске прошли традиционный субботний женский марш и марш людей с (не)ограниченными возможностями.

Фото Виолетты Савчиц, БелаПАН.

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Воскресенье, 01 Ноябрь 2020, 13:25
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