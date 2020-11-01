В Минске отключен мобильный интернет

Минск, 1 ноября. В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около полудня.

Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

Сегодня в Беларуси планируется провести Марш против террора, к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.