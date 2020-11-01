Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/11/01/ru_1066205/
Дата распечатки: 01.11.2020 12:50
 
01.11.2020 12:14 Общество, Политика

В Минске отключен мобильный интернет

Минск, 1 ноября. В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей около полудня.

Интернет операторы связи отключают по воскресеньям во время акций, объясняя это "распоряжением уполномоченных государственных органов".

Сегодня в Беларуси планируется провести Марш против террора, к месту расстрела жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты




Воскресенье, 01 Ноябрь 2020, 12:50
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239