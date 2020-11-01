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Дата распечатки: 01.11.2020 14:22
 
01.11.2020 14:09 Политика, Общество

Людей возле станции метро "Парк Челюскинцев" становится все больше

Минск, 1 ноября. Людей в районе станции метро "Парк Челюскинцев" становится все больше. Собравшиеся хлопают, проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак приветствия. Появились бело-красно-белые флаги.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш против террора, приуроченный к дню поминовения предков "Дзяды". Его участники собираются возле станции метро "Парк Челюскинцев", чтобы направиться в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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