Людей возле станции метро "Парк Челюскинцев" становится все больше

Минск, 1 ноября. Людей в районе станции метро "Парк Челюскинцев" становится все больше. Собравшиеся хлопают, проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак приветствия. Появились бело-красно-белые флаги.



Сегодня в Минске и других городах Беларуси планируется Марш против террора, приуроченный к дню поминовения предков "Дзяды". Его участники собираются возле станции метро "Парк Челюскинцев", чтобы направиться в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.