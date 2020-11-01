Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и начали движение вперед

Минск, 1 ноября. Несколько тысяч человек вышли на проезжую часть проспекта Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и начали двигаться вперед по проспекту. Демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!". Машины сигналят.



ГАИ перекрыла движение на пересечении проспекта с улицей Толбухина. Милиция через мегафон предупреждает демонстрантов о том, что мероприятие не санкционировано.



На пути демонстрантов, со стороны станции метро "Московская", прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы.