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Дата распечатки: 01.11.2020 14:56
 
01.11.2020 14:21 Политика, Общество

Демонстранты вышли на проезжую часть проспекта Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и начали движение вперед

Минск, 1 ноября. Несколько тысяч человек вышли на проезжую часть проспекта Независимости в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и начали двигаться вперед по проспекту. Демонстранты скандируют "Жыве Беларусь!". Машины сигналят.

ГАИ перекрыла движение на пересечении проспекта с улицей Толбухина. Милиция через мегафон предупреждает демонстрантов о том, что мероприятие не санкционировано.  

На пути демонстрантов, со стороны станции метро "Московская", прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы.

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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