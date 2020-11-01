Навстречу участникам марша движется колонна спецтехники, начались задержания

Минск, 1 ноября. Навстречу участникам марша со стороны метро "Восток" движется колонна спецтехники — водометы, грузовики с солдатами, микроавтобусы с силовиками, автозаки.



Силовики перекрыли проспект перед Национальной библиотекой и начали задерживать людей, который шли навстречу основной колонне.



Часть демонстрантов оказалась заблокирована на участке от улицы Волгоградской до бизнес-центра "Александров пассаж". Люди развернулись и идут к Академии наук.