Демонстранты движутся в направлении Куропат разрозненными группами

Минск, 1 ноября. Демонстранты движутся в направлении урочища Куропаты разрозненными группами.

В то время как люди продолжают подходить к станции метро "Парк Челюскинцев", большая колонна демонстрантов сформировалась напротив станции метро "Восток", между проспектом Независимости и улицей Кедышко, и тоже движется вперед.

Возле Национальной библиотеки по обе стороны проспекта идет несколько тысяч человек. Часть силовиков, которые здесь находились, уехала в сторону микрорайона Зеленый Луг. Другая часть — осталась, они сидят в микроавтобусах.

Очевидцы сообщают о задержаниях на улице Волгоградской, недалеко от станции метро "Московская".