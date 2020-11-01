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Дата распечатки: 01.11.2020 15:52
 
01.11.2020 14:57 Политика, Общество

Демонстранты движутся в направлении Куропат разрозненными группами

Минск, 1 ноября. Демонстранты движутся в направлении урочища Куропаты разрозненными группами.

В то время как люди продолжают подходить к станции метро "Парк Челюскинцев", большая колонна демонстрантов сформировалась напротив станции метро "Восток", между проспектом Независимости и улицей Кедышко, и тоже движется вперед.

Возле Национальной библиотеки по обе стороны проспекта идет несколько тысяч человек. Часть силовиков, которые здесь находились, уехала в сторону микрорайона Зеленый Луг. Другая часть — осталась, они сидят в микроавтобусах.

Очевидцы сообщают о задержаниях на улице Волгоградской, недалеко от станции метро "Московская".

Ян Авсеюшкин, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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