Правозащитники сообщают более чем о 320 задержанных в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен

Минск, 1 ноября. Правозащитники сообщают о сотнях задержанных в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен.

В списках задержанных, который публикует spring96.org, на 15.20 было 327 фамилий задержанных в Минске, а также в Борисове, Гомеле, Гродно, Березино, Бресте, Могилеве, Молодечно, Поставах, Солигорске, Смиловичах.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".

Демонстранты собрались возле станции метро "Парк Челюскинцев" и направились в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

За два часа до начала акции в городе отключили мобильный интернет и закрыли три станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Это уже двенадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.