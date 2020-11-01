На Логойском Тракте против мирных демонстрантов применили спецсредства

Минск, 1 ноября. На Логойском Тракте, между "Макдональдсом" и паркингом, был слышен взрыв — силовики применили против мирных демонстрантов светошумовую гранату.



Несмотря на это, участники Марша против террора продолжают движение в сторону Куропат. На пересечении Логойского Тракта с улицей Карбышева сейчас несколько тысяч человек. Группа протестующих попыталась перекрыть проезжую часть, но их разогнали машины ГАИ.



Со стороны центра на Логойский Тракт подъехали автозаки и микроавтобусы с силовиками.