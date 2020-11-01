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Дата распечатки: 01.11.2020 16:31
 
01.11.2020 15:48 Политика, Общество

На Логойском Тракте против мирных демонстрантов применили спецсредства

Минск, 1 ноября. На Логойском Тракте, между "Макдональдсом" и паркингом, был слышен взрыв — силовики применили против мирных демонстрантов светошумовую гранату.

Несмотря на это, участники Марша против террора продолжают движение в сторону Куропат. На пересечении Логойского Тракта с улицей Карбышева сейчас несколько тысяч человек. Группа протестующих попыталась перекрыть проезжую часть, но их разогнали машины ГАИ.

Со стороны центра на Логойский Тракт подъехали автозаки и микроавтобусы с силовиками.

Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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