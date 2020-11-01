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Дата распечатки: 01.11.2020 16:31
 
01.11.2020 15:55 Общество, Политика

Предположительно задержан оператор "Белсата" Дмитрий Солтан

Минск, 1 ноября. В ходе акции в Минске предположительно задержан оператор "Белсата" Дмитрий Солтан, сообщает польский телеканал.

Последний раз журналиста видели возле детской железной дороги, которая расположена между станциями метро "Парк Челюскинцев" и "Московская". Здесь силовики проводили задержания участников марша. С тех пор, около полутора часов, он не выходил на связь.

Ранее правозащитники сообщили о десятках задержанных в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен в Минске, Гродно и Могилеве.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит очередная акция сторонников перемен — на этот раз она приурочена к дню поминовения предков "Дзяды" и называется "Марш против террора".

Демонстранты собрались возле станции метро "Парк Челюскинцев" и направились в урочище Куропаты — место массовых расстрелов жертв сталинских репрессий.

За два часа до начала акции в городе отключили мобильный интернет. Были закрыты три станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Это уже двенадцатый после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

БелаПАН.

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