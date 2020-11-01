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Дата распечатки: 01.11.2020 17:24
 
01.11.2020 16:45 Общество

Возобновили работу закрытые ранее станции метро

Минск, 1 ноября. В Минске возобновили работу закрытые ранее станции метро "Академия наук", "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Они были закрыты в 12.40 на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливались.

В 15.32 работа метро возобновилась в обычном режиме.

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БелаПАН.

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