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Дата распечатки: 01.11.2020 17:24
 
01.11.2020 16:58 Политика, Общество

Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат

Минск, 1 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возлагают цветы к куропатским крестам, зажигают свечи.

Часть участников марша не смогла дойти до урочища — они возвращаются на Логойский Тракт со стороны улицы Мирошниченко, ТЦ "Экспобел" и BIGZZ.

По обеим сторонам улицы Карбышева по-прежнему стоит цепь силовиков.

Ян Авсеюшкин, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

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