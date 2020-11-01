Минск, 1 ноября. Несмотря на противодействие силовиков, нескольким тысячам демонстрантов удалось добраться до Куропат. Они возлагают цветы к куропатским крестам, зажигают свечи.

Часть участников марша не смогла дойти до урочища — они возвращаются на Логойский Тракт со стороны улицы Мирошниченко, ТЦ "Экспобел" и BIGZZ.

По обеим сторонам улицы Карбышева по-прежнему стоит цепь силовиков.