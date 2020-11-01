01.11.2020 18:04 Политика, Общество
Участники Марша против террора проводят акцию в Куропатах
Минск, 1 ноября. Участники столичного Марша против террора, которым удалось пробиться через кордоны силовиков, проводят акцию в урочище Куропаты — конечной точке маршрута.
Они выстроились с флагами вдоль главной тропы, периодически скандируют лозунги, зажигают свечи.
Демонстранты, оставшиеся на Логойском Тракте, постепенно разошлись.
Правозащитникам известны имена почти 100 задержанных в Минске и регионах.