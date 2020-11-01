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Дата распечатки: 01.11.2020 18:55
 
01.11.2020 18:04 Политика, Общество

Участники Марша против террора проводят акцию в Куропатах

Минск, 1 ноября. Участники столичного Марша против террора, которым удалось пробиться через кордоны силовиков, проводят акцию в урочище Куропаты — конечной точке маршрута.

Они выстроились с флагами вдоль главной тропы, периодически скандируют лозунги, зажигают свечи.

Демонстранты, оставшиеся на Логойском Тракте, постепенно разошлись.

Правозащитникам известны имена почти 100 задержанных в Минске и регионах.

Ян Авсеюшкин, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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