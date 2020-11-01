В Минске прошел Марш против террора

Минск, 1 ноября. Марш против террора прошел сегодня в Минске. Участники собрались возле станции метро "Парк Челюскинцев" и дошли до урочища Куропаты, места захоронения жертв сталинских репрессий.

Это был 12-й после президентских выборов 9 августа марш сторонников перемен. Белорусы требуют отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.

Нынешний марш был приурочен также ко дню поминовения предков "Деды". Демонстранты прошли по маршруту, который ежегодно проходили участники акции по случаю "Дедов", организуемой Консервативно-христианской партией — БНФ.

Количество участников нынешнего шествия не поддается подсчету, так как колонн было несколько и не везде присутствовали журналисты. Часть протестующих добиралась до урочища самостоятельно другими маршрутами.

Силовики активно препятствовали движению граждан, выставляя кордоны и используя спецсредства. Известно как минимум об одном случае ранения резиновой пулей.

Несколько тысяч человек смогли добраться до Куропат, где выстроились в цепь солидарности с бело-красно-белыми флагами. Они исполнили песню "Муры", духовный гимн "Магутны Божа".

По данным правозащитников, задержанно как минимум 146 человек в Минске и 168 в целом по стране (на 20.00). Среди них шесть журналистов: Дмитрий Дмитриев, Александр Зенькович, Яна Трусило (все — газета "Новы час"), Алена Ляшкевич, Дмитрий Солтан (Буянов) (польский телеканал "Белсат") и Юрий Шамшур (российское информагентство ТАСС). Ляшкевич и Шамшур отпущены. Дмитриев находится в Партизанском РУВД, Зенькович, Солтан и Трусило — в Октябрьском. Дмитриев и Солтан избиты.

Барановичская газета Intex-press сообщает, что в райцентре активисты собрались в сквере, где установлен крест "Ахвярам гвалту 1939–1953 годов", под наблюдением милиции провели уборку и зажгли свечи. Греко-католический священник прочитал молитву за всех, кто был убит коммунистическим режимом. Затем граждане отправились гулять по городу небольшими группами.

Как сообщает телеграм-канал медработников "Белые халаты", в Слуцке задержали двух врачей — травматолога-ортопеда, заведующего травматологическим отделением центральной районной больницы Юрия Акаёмова и хирурга Юрия Михайловского. Они вышли к зданию райисполкома, надели халаты, развернули бело-красно-белый флаг с гербом "Погоня" и стояли около 20 минут, пока не приехала милиция и не задержала их. "Сотрудники МВД вели себя корректно, насилие не применяли. Врачей сегодня же отпустили, но составили протоколы по статье 23.34", — отмечается в сообщении. Суд состоится 2 ноября.